«Киев пытается «постучать снизу»: Косачев отреагировал на планы Порошенко ввести военное положение



Москва, 26 ноября. Совет национальной безопасности Украины предложил Раде ввести военное положение в стране после того, как три корабля ВМС ВСУ совершили преднамеренную провокацию в Черном море. В ответ глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заверил, что это не сможет ухудшить отношения страны с Россией.

Намерения Украины после инцидента 25 ноября российский сенатор прокомментировал на своей странице в Facebook. Косачев выразил уверенность, что если Рада примет решение о вводе военного положения, это никак не повлияет на отношения Украины и России, заметив, что «хуже и так уже некуда».

При этом сенатор с иронией добавил, что несмотря на такую обстановку, «Киев регулярно пытается «постучать снизу».

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в минувшее воскресенье три военных корабля ВМС ВСУ нарушили границу территориальных вод России в Черном море, после чего, совершая опасные маневры и игнорируя законные требования властей РФ, начали двигаться в сторону Керченского пролива.

Все три судна были задержаны. Отметим, в ВМС Украины успели обвинить Россию в «агрессии», а в понедельник украинская армия была приведена в боевую готовность.

Infox уточняет, что заседание Верховной рады о введении военного положения на Украине пройдет 26 ноября в 16.00 по местному времени (17.00 мск).