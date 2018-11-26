Потратил деньги, украденные у российского народа: Соловьев оценил конференцию Ходорковского в Праге

В Праге с 23 по 25 ноября в роскошных интерьерах Grandior Hotel Prague проходила организованная беглым олигархом Михаилом Ходорковским конференция «Россия вместо Путина». Проспонсировал мероприятие сам опальный коммерсант, а также небезызвестный русофоб Уильям Браудер.

Присутствовали на конференции преимущественно представители оппозиционных неолиберальных СМИ: те же «Новая газета», «Эхо Москвы», «Открытая Россия», «Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Голос Америки». Однако содержательности в мероприятии было немного, большую часть визитеров интересовали деньги — как самого Ходорковского, так и Госдепартамента США, который не скупится на финансировании антироссийских и русофобских медиа.

Известный российский ведущий и журналист Владимир Соловьев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что популярность Ходорковского в последние годы стремительно падает — граждане Российской Федерации не разделяют его взглядов и идей.

«Я что-то не заметил поддержки российским обществом [идей Ходорковского]. И вообще все это выглядит довольно забавно: они регулярно встречаются и пытаются освоить все больше и больше средств. Особенно после того, как Anonymous слили информацию об активной деятельности британских официальных источников финансирования антироссийских настроений, возникает простой вопрос: а на это мероприятие Михаил Борисович свои деньги потратил, до этого украденные у российского народа, или иностранные государства помогли через соответствующие службы?» — задается риторическим вопросом знаменитый журналист.

По словам собеседника, душевное состояние так называемой оппозиции вызывает массу вопросов. Он посоветовал представителям либеральных взглядов пройти курс лечения, чтобы привести психику в порядок.