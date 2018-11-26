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Донбасс: украинские силовики за минувшие сутки 20 раз обстреляли ДНР

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Донбасс: украинские силовики за минувшие сутки 20 раз обстреляли ДНР

Донецк, 26 ноября. Подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки 20 раз нарушили перемирие, обстреляв прилегающие к линии соприкосновения районы Донецкой народной республики. Об этом рассказал в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Отмечается, что за минувшие сутки киевские военные 20 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой народной республики. Общее количество выпущенных боеприпасов – 99 единиц.

Под огнем ВСУ оказались 11 населенных пунктов ДНР. Украинская армия применила минометы калибром 82 и 120 миллиметров, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Киев начал военную операцию против Донбасса в апреле 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о своей независимости. За время конфликта на юго-востоке Украины погибло 10 тысяч человек.

Донбасс: украинские силовики за минувшие сутки 20 раз обстреляли ДНР

Автор: Алия Садыкова
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