Сбор пиар-сливок: Косачев объяснил цель провокации Киева в Азовском море

Москва, 26 ноября. Провокация украинских властей, связанная с заходом кораблей в территориальные воды Российской Федерации и введением Киевом военного положения, рассчитана лишь на эффект в информационном пространстве. Об этом сообщил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«После сбора «пиар-сливок» с инцидента военное положение благополучно отменят», — написал сенатор на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также отметил, что секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов, который обычно настроен воинственно, заявил, что «в случае нормализации ситуации военное положение может быть отменено».

По мнению Косачева, глава Украины Петр Порошенко самостоятельно решит по поводу того, стоит ли признать ситуацию нормализовавшейся.

Нарушившие в минувшее воскресенье государственную границу России корабли ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вечером сделали еще одну попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров пограничной службы РФ об экстренной остановке украинские суда не реагировали.