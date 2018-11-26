Россия не станет закрывать глаза: в Совфеде назвали цель провокации ВМСУ в Черном море

Москва, 26 ноября. Провокация в Черном море с участием кораблей военно-морских сил Украины (ВМСУ) была проведена для того, чтобы в стране ввели военное положение в расчете на реакцию международного сообщества и перенесли на неопределенный срок президентские выборы. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что российские пограничники адекватно отреагировали на незаконное вторжение украинских кораблей в территориальные воды России. Любое уважающее себя государство поступило бы так же в подобной ситуации, добавил Клинцевич, обратив внимание на то, что провокации продолжались несколько часов.

«У Киева была масса возможностей разрулить ситуацию, чем он сознательно пренебрег», — отметил член комитета Совфеда.

Целью недружественных действий украинской стороны, уверен сенатор, было стремление ввести в стране военное положение с надеждой на реакцию внешнего мира. Клинцевич убежден, что Верховная рада, которая в понедельник будет рассматривать данный вопрос, утвердит эту инициативу совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), поддержанную президентом Петром Порошенко.

«Пока речь идет о 60 сутках. Но существует очень большая вероятность, что потом военное положение продлят вплоть до президентских выборов со всеми вытекающими последствиями», — констатировал сенатор.

При этом член Совфеда обратил внимание, что Москва при повторении ситуации не оставит действия Киева без ответа, Россия не станет закрывать глаза на провокационные моменты.

«Уверен, что при любом развитии событий спокойствие и выдержка не изменят России, что, конечно, не означает, что мы будем закрывать глаза на новые провокации Киева, если они последуют», — заключил Клинцевич.

Напомним, накануне утром три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту незаконного пересечения границы России возбуждено уголовное дело.

Впоследствии секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что украинские власти в связи с произошедшим могут ввести военное положение. По мнению многих экспертов, такой шаг может быть использован Порошенко как повод для отмены предстоящих выборов, которые намечены на весну 2019 года, поскольку антирейтинг действующего президента Украины с каждым днем все возрастает, не оставляя ему шансов на переизбрание.