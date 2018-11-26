Атомные подлодки «Князь Владимир» и «Казань» поступят на службу в 2019 году

Москва, 26 ноября. Две атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань» поступят на службу в ВМФ РФ в 2019 году, заявил главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев.

Королев обратил внимание, что в 2019 году планируется завершение строительства порядка 30 кораблей и судов обеспечения различного класса. Будет продолжена работа над созданием атомных подводных лодок 5-го поколения. Глава ВМФ РФ пояснил, что они будут обладать еще более совершенными характеристиками.

«В 2019 году ВМФ планирует принять в свой состав атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань», построенные на северодвинском предприятии «Севмаш», — приводит слова Королева газета «Красная звезда».

Кроме того, по словам главнокомандующего ВМФ РФ, в следующем году продолжится строительство серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Северного флота, а также около 12 единиц новейших дизель-электрических подводных лодок типа «Лада».