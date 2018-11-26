Киев, 26 ноября. Водители-«евробляхеры» продолжают митинговать на границе Украины и Польши. Из-за протестов движение к нескольким КПП сильно затруднено, сообщили представители украинской Госпогранслужбы.

Из-за беспорядков возле границы усилены меры безопасности. Особенно напряженно в районе пунктов пропуска «Устилуг», «Рава-Русская», «Ягодин», «Малый Березный», «Шегини», «Краковец», «Солотвино», «Угринов», «Груша», «Смильница» и «Доманово».

«Наиболее остро она (ситуация – прим. ФАН.) касается границы с Польшей», — отметили в ведомстве.

Накануне около 500 «евробляхеров» полностью заблокировали движение на пункте пропуска «Краковец». Они жгли покрышки и не давали пожарным потушить возгорание. Кроме того, протестующие заявили, что их акции бессрочна и установили установили палатки у въезда на пункт пропуска. Кроме того, митингующие не пустили на Украину немецкий автобус, выполнявший рейс Росток — Киев. Он так и остался на территории КПП.

Митингующие водители требуют отменить новые правила растаможивания автомобилей с еврономерами, вступившие в силу в воскресенье, 25 ноября.