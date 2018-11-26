Сирия: де Мистура пока не подтвердил участие во встрече по САР в Астане

Астана, 26 ноября. Специальный посланник ООН по Сирийской Арабской Республике Стаффан де Мистура в настоящее время не подтвердил свое участие в переговорах по урегулированию сирийского конфликта в Астане, запланированных на 28-29 ноября. Об этом заявил журналистам начальник пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«В настоящее время ожидается подтверждение по участию де Мистуры», — заявил он.

Представитель дипломатического ведомства Казахстана отметил, что «в работе шестого заседания группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших будут участвовать представители УВКБ и Красного Креста».