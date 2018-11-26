Карасин назвал инцидент в Черном море продуманной провокацией Киева и Запада

Москва, 26 ноября. Инцидент в Черном море, где корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) попытались незаконно проплыть через Керченский пролив в Азовское море, был продуманной по времени, месту и форме провокацией киевских властей, считает статс-секретарь замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

По его мнению, Азовское море было выбрано Киевом и странами Запада не случайно. Это место, где провокации со стороны Украины могут принести быстрые и нужные для международного скандала результаты, отметил Карасин.

«Очевидно, что это провокация — продуманная по времени, месту и форме», — цитирует его РИА Новости​​​.

Ситуация в Азовском море ухудшилась после того, как украинские пограничники незаконно захватили российское рыболовецкое судно «Норд». Москва в связи с действиями Киева была вынуждена предпринять дополнительные меры безопасности и усилить досмотр украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе, действуя согласно ратифицированному в 2004 году договору между РФ и Украиной.

Накануне утром украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» пересекли российскую границу, незаконно войдя в территориальные воды РФ, и взяли курс на Керченский пролив. На провокацию оперативно отреагировали российский пограничники, однако корабли ВМСУ проигнорировали обращение к ним с требованием прекратить опасные маневры. Корабли-нарушители задержали, по факту незаконного пересечения границы России возбуждено уголовное дело.

Вслед за этим Киев заявил о необходимости ввести в стране военное положение. По данным пресс-службы Верховной рады, украинские парламентарии рассмотрят этот вопрос в понедельник.