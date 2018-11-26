Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 26 ноября. Курс американской валюты на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос до 66,5 рубля. Курс европейской валюты на открытии торгов составил 75,45 рубля.

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский рассказал, что до конца года курс доллара останется стабильным. Причиной тому, считает эксперт, стало заявление Центробанка РФ о намерении отказаться от закупок валюты на открытом рынке.

«До конца года рубль, вероятно, останется стабильным. В условиях ослабления глобальных рисков он может продолжить укрепляться, но потенциал его очень ограничен», — рассказал Капустянский в комментарии «Свободной прессе».

Напомним, 23 ноября регулятор установил официальные курсы доллара на отметке 65,68 рубля, а евро – 74,94 рубля.