Пройдемся катком: в Госдуме отреагировали на приведение ВСУ и СБУ в боеготовность

На Украине привели армию в состояние полной боевой готовности. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны страны.

В сообщении представители военного ведомства отметили, что соответствующее распоряжение принято на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении военного положения (еще не утвержденного Верховной радой). Также в полную боевую готовность приведена Служба безопасности Украины (СБУ).

«Усилены контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций со стороны спецслужб России и дестабилизации ситуации внутри страны», — заявили в СБУ.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что введение военного положения на Украине и приведение украинской армии в полную боеготовность связаны не с реальной угрозой безопасности Киева, а с желанием президента Петра Порошенко обезопасить себя в преддверии президентских выборов, которые пройдут на Украине весной.

«31 марта 2019 года на Украине должны пройти выборы президента, у Петра Порошенко есть уникальная возможность провести эту избирательную кампанию в одно лицо. Избирательная кампания предполагает наличие агитации, митингов, пикетов, демонстраций, — несомненно обстановка будет накаляться на фоне выборов, поскольку очень много нерешенных проблем. И эти проблемы будут выводить людей на улицы, — разъяснил депутат. Военное положение как раз существенно ограничивает обстановку в стране: можно ввести комендантский час, это положение позволяет администрацию районов и областей заменить на военное руководство, оно позволяет отменять политические партии, а также отчуждать имущество».

По словам парламентария, из-за произошедшего накануне инцидента с нарушением украинскими властями государственных границ РФ в Керченском проливе, Москва имеет намного больше прав, в отличие от Киева, привести армию в боеготовность.

«Вчерашний спектакль ничего общего не имеет с военным положением и приведением армии в полную боеготовность. Если уж говорить о последнем пункте, то это Россия должна приводить армию в полную боевую готовность, так как мы жертва агрессии, поскольку нашу территориальную границу нарушили. Необходимо предпринимать ответные меры на недружественные действия Украины, мы тогда просто-напросто катком пройдемся», — заявил Шерин.

По словам собеседника ФАН, Киев осознает, что на практике просто не в состоянии вести полноценные боевые действия с Россией, поэтому украинские власти прибегают к методам провокации.

«На Украине прекрасно понимают, что никаких военных действий с РФ они не могут вести. Никто за Киев заступаться не будет. Вчерашняя постановка позволит Порошенко ввести военное положение, чтобы потом выйти в образе защитника и победителя. Действия наших пограничников абсолютно адекватны и миролюбивы», — заметил депутат.

Шерин подчеркнул: будет неудивительно, если Порошенко по истечении заявленных 60 дней вновь объявит в стране военное положение. «Можно будет снова поплыть на границу с Россией, захватить лодку, ржавую посудину, и опять можно ввести военное положение», — прогнозирует действия Киева депутат. По мнению парламентария, военное положение станет хорошим предлогом для диктатуры.

Напомним, накануне утром корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских кораблей.