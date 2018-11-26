Закономерный итог Майдана: военное положение позволит Порошенко установить на Украине диктатуру

После провокации ВМСУ вблизи Керченского пролива украинский президент Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении в стране военного положения. Дело осталось лишь за малым — нужна поддержка Верховной рады, однако нет сомнений, что украинский парламент большинством продавит введение военного положения. О том, что ждет украинцев в этом случае и какие политические выгоды получает Порошенко от провокации — в материале Федерального агентства новостей.

Военное положение

При введении на Украине военного положения в стране пройдет масштабная мобилизация. Армия в течение двух дней увеличивается до одного миллиона военнослужащих.

В стране будет введена трудовая повинность. Население Украины будет привлечено к общественно полезным работам, направленным на обеспечение обороноспособности страны. Трудовая повинность во время ВП в первую очередь затронет безработных и студентов.

Кроме того, на Украине будет введен комендантский час — в ночное время нельзя будет перемещаться по улицам города. Серьезно ужесточится цензура в СМИ. Газетные издания, телевидение и Интернет проверят на наличие антигосударственных призывов. Также под запрет попадут все акции протеста.

Одним из любопытных моментов является отмена выборов как президента страны, так и состава парламента. Деятельность политических партий сильно ограничится.

Во время военного положения возможно изъятие имущества. Власти могут забрать помещение, автомобиль, продовольствие и так далее.

К этому списку можно добавить право на досмотр личных вещей граждан, запрет на продажу алкоголя и оружия, предоставление квартир для временного проживания военных из состава Национальной гвардии Украины.

Внутриполитические расклады

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что последовавшие сразу вслед за провокацией у Крымского моста события показывают, что изначальными мотивами для нее были внутриполитические расклады на Украине. Решение СНБО страны о введении военного положения, которое остается лишь формально утвердить в Верховной раде, было стремительно принято после инцидента, и оно дает действующему президенту Петру Порошенко огромные преимущества. В условиях тотального провала своего рейтинга он явно рассчитывает использовать их для сохранения власти.

«Военное положение дает Порошенко возможность полностью уничтожить все нелояльные ему СМИ, ограничить трудовые права, политические свободы и фактически установить в стране диктатуру. Это будет закономерным итогом Майдана, который под лозунгами свободы и приверженности «европейскому выбору» был на деле инструментом установления выгодного Западу антироссийского курса Украины и началом подавления большей части населения страны, несогласной с такой политикой», — пояснил Сергей Простаков.

Поэтому, отметил эксперт, если сам Порошенко и стремился лишь сохранить свою власть, то в возникшей ситуации заинтересованных сторон намного больше. Состояние страны и степень ее суверенитета таковы, что без согласования с западными странами подобную провокацию Украина инициировать в одиночку бы не смогла.

«Сами киевские власти ввиду своего катастрофического положения заинтересованы хоть как-то переложить ответственность за происходящее на Вашингтон, Берлин, Париж и Брюссель. А на Западе есть круги, желающие еще более сильных ограничений в отношении России, для чего действия Украины, которая после инцидента к тому же нарушила минские договоренности, обстреляв территории ДНР и ЛНР, могли бы стать прекрасным поводом», — добавил Сергей Простаков.

Но, подчеркнул эксперт, для этого необходимы жертвы, и Порошенко явно готов их приносить ради своей власти, причем из числа украинских граждан. При этом пострадают и жители подконтрольной Киеву территории, где будут ограничены многие свободы, и обстреливаемые города Донбасса, и даже военные моряки.