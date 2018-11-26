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Сирия: РФ за сутки зафиксировала пять нарушений в провинциях Латакия и Хама

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Сирия: РФ за сутки зафиксировала пять нарушений в провинциях Латакия и Хама

Дамаск, 26 ноября. Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали пять случаев стрельбы в Сирийской Арабской Республике, турецкие — семь. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

По имеющимся данным, российские наблюдатели сообщили о пяти нарушениях со стороны боевиков в провинциях Латакия и Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксирован 7 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — 6, Хама — 1», — говорится в документе.

В Минобороны РФ добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные миссии не проводились.

Автор: Андрей Крылов
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