В Раде уточнили время, когда будет рассмотрен вопрос о введении военного положения

Киев, 26 ноября. Вопрос о введении военного положения на Украине будет рассмотрен Верховной радой на внеочередном пленарном заседании, которое пройдет в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе украинского парламента со ссылкой на спикера Андрея Парубия.

«Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и обращения президента Украины, на понедельник, 26 ноября 2018, в 16.00 (17.00 по Москве. — Прим. ФАН) я собираю внеочередную сессию Верховной рады Украины», — говорится в сообщении на сайте Рады.

Парубий не раскрыл более никаких деталей, в том числе о том, в каком режиме пройдет заседание — в открытом или закрытом. Однако в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко указали, что парламентарии рассмотрят вопрос о введении военного положения в закрытом режиме.

Накануне утром три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. Как напомнили представители погрануправления ФСБ России по Крыму, в акватории пролива действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, который нарушили украинские морские суда. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, пишет «Газета.ru». По факту незаконного пересечения границы России возбуждено уголовное дело.

Впоследствии секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что украинские власти в связи с произошедшим могут ввести военное положение. По мнению многих экспертов, такой шаг может быть использован Порошенко как повод для отмены предстоящих выборов.