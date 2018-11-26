Порошенко не оставил выборов: провокация ВМСУ у Крыма нужна лишь Киеву и Вашингтону

Инцидент с кораблями Военно-морских сил Украины, которые, согласно утверждениям официального Киева, пытались пройти маршрутом Одесса—Мариуполь по якобы «собственным» территориальным водам у берегов якобы «остающегося украинским, несмотря на оккупацию», Крыма и войти в акваторию Азовского моря под Керченским мостом без разрешения российской стороны — это абсолютно топорная, примитивная провокация Петра Порошенко, чья власть над Украиной, казалось, стремительно катится к закату.

Провокация получилась наглая и тупая, а потому завершилась она так, как и должна была завершиться: Керченский проход закрыли, а по нарушителям границы, бронекатерам «Бердянск» и «Никополь», а также по буксиру «Яны Капу», которые не подчинялись требованиям российских пограничников, был открыт огонь — с последующим задержанием. После чего все «вышедшие на помощь» корабли ВМСУ повернули назад, к портам своей дислокации, а в дело вступили политики, дипломаты и журналисты, которые на все лады пытаются убедить Украину и весь мир, что теперь «российская агрессия вышла на новый уровень».

Непосредственным поводом для этой провокации стало расширенное заседание президиума Государственного совета России, которое под председательством президента Владимира Путина прошло 23 ноября в Ялте. Данное мероприятие, в котором приняли участие не только глава государства и ключевые министры правительства, но и многие главы регионов, лишний раз подчеркнуло принадлежность полуострова Российской Федерации, а также готовность политического руководства нашей страны данную принадлежность всеми силами поддерживать и утверждать.

Но причины украинской провокации 25 ноября, разумеется, лежат глубже.

Прежде всего, результаты всех социологических опросов на Украине показывают, что победить на президентских выборах в марте 2019 года у Порошенко никаких шансов нет. Более того — с каждым днем его рейтинг продолжает падать, а поскольку в день голосования к избирательным урнам придут только те граждане Украины, которые не вымерзнут нынешней зимой, «шоколадный король» неизбежно станет главной мишенью их благодарности.

Одного «томоса» константинопольского «патриарха» и автокефалии единой «незалежной» поместной православной церкви, даже если таковые будут получены, тут уже явно не хватит. Поэтому единственный выход из ситуации для Порошенко — ввести военное положение и под эту сурдинку президентские выборы «временно» перенести, то есть де-факто сорвать. Для чего необходим веский повод. Которым, при любом его исходе, и должен был стать провокационный «поход в Азовское море». Но таков лишь самый первый и самый поверхностный смысл устроенной Киевом провокации.

На практике военное положение на Украине будет сопровождаться целым комплексом репрессивных мер. В их числе — ограничение свобод граждан, включая свободу передвижения, аресты и обыски без санкции суда; запрет манифестаций и оппозиционных партий; контроль над СМИ и соцсетями; введение комендантского часа и, разумеется, отмена такой «блажи» как президентские выборы.

Пока военное положение на Украине вводится на два месяца — а ближе к середине января Порошенко выдумает еще какую-нибудь провокацию. Впрочем, даже если допустить, что в январе или в марте Порошенко отменит военное положение и милостиво разрешит выборы, то у остальных кандидатов просто не останется времени для сколь-нибудь серьезной предвыборной раскрутки.

Второй смысл провокации у берегов Крыма связан с вероятным заходом в Черное море крупной группы кораблей американских Военно-морских сил, которая уже вошла в Средиземное море. Теперь эта группа, целью которой была заявлена передача Украине нескольких военных кораблей, под предлогом «недопущения эскалации российской агрессии» попытается постоянно присутствовать в акватории Черного моря, что нельзя рассматривать иначе, нежели попытку силового давления на Москву со стороны официального Вашингтона.

Все это происходит буквально накануне запланированной в Буэнос-Айресе на саммите G20 встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, что полностью соответствует главному принципу американской дипломатии, согласно которому при помощи кольта и доброго слова можно добиться гораздо большего, чем при помощи одного только доброго слова.

Похоже, что риски, связанные с наличием «кольта» и у контрагента, в данном случае — у России, американскими стратегами не рассматривались или не учитывались. Мол, не рискнет же русский медведь отвечать ударом на удар накануне долгожданной встречи на высшем уровне, «утрется» и примет американские правила игры. Но оказалось — Россия и не думала «утираться».

Наконец, тем самым Вашингтон хочет продемонстрировать всему миру, всем своим все еще союзникам и всем оппонентам (в первую очередь — Китаю), что США по-прежнему сильнее всех на этой планете, а потому любые их предложения — из разряда тех, «от которых нельзя отказаться». То есть по-настоящему цена данного вопроса измеряется даже не сотнями миллиардов, а триллионами долларов.

Вот такое получилось исправленное и дополненное переиздание традиционной для Дяди Сэма «политики канонерок». С синхронным, авторизованным, но очень плохим по качеству и безнадежно дешевым переводом на украинский язык.