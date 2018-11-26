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«Безумный» УАЗ Hunter c 35-ми колесами покорил пользователей Сети

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«Безумный» УАЗ Hunter c 35-ми колесами покорил пользователей Сети

Москва, 26 ноября. Внедорожник УАЗ Hunter с 35-ми колесами и силовым бампером «взорвал» Сеть. Из-за агрессивной внешности пользователи назвали автомобиль «безумным».

Владелец машины изменил конструкцию УАЗа, добавив ему колес Simex размерностью 35/11,5 R16. Для этого он убрать убрал с крыльев почти по пять см металла, благодаря чему стала возможна установка накладок из пластика большого размера на арки для колес.

Но на это автолюбитель не остановился и установил на свой Hunter диски с бедлоками, чтобы предотвратить забивание грязи под обода покрышек. Поясним, что часто у таких машин чуть приспускают шины, чтобы увеличить проходимость при езде в сложных условиях: по песку, заболоченной местности или заснеженной дороге. Бедлоки как раз предотвращают разбортирование колес.

Отмечется, что после апгрейда у «безумного» УАЗа все-таки нашелся один недостаток, а именно — ухудшившаяся динамика.

Автор: Ярослава Замысловатова
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