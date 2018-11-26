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Российские ученые успешно испытали искусственное сердце

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Российские ученые успешно испытали искусственное сердце

Новосибирск, 26 ноября. Разработанное в новосибирском Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е.Н. Мешалкина искусственное сердце на основе дискового насоса успешно прошло первые эксперименты на мини-пигах.

Об этом рассказал представитель учреждения. Отмечается, что ученые вышли на этап доклинических испытаний. Устройство прошло эксперименты на крупных лабораторных животных.

Как пишет РИА Новости, в ходе наблюдения за животными специалисты пришли к мнению, что искусственное сердце не влияет негативно на кровь, оно работает с хорошей стабильной производительностью. Кроме того, изобретение не способствует образованию тромбов.

Ранее в США скончался хирург, первым пересадивший искусственное сердце. Скончался известный хирург Дентон Кули, первым в мире выполнивший пересадку искусственного сердца.

Сообщается, что прославленный доктор умер в возрасте 96 лет в своем доме в Хьюстоне в штате Техас, окруженный четырьмя дочерьми.

Российские ученые успешно испытали искусственное сердце

Автор: Алия Садыкова
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