Российские ученые успешно испытали искусственное сердце
Новосибирск, 26 ноября. Разработанное в новосибирском Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е.Н. Мешалкина искусственное сердце на основе дискового насоса успешно прошло первые эксперименты на мини-пигах.
Об этом рассказал представитель учреждения. Отмечается, что ученые вышли на этап доклинических испытаний. Устройство прошло эксперименты на крупных лабораторных животных.
Как пишет РИА Новости, в ходе наблюдения за животными специалисты пришли к мнению, что искусственное сердце не влияет негативно на кровь, оно работает с хорошей стабильной производительностью. Кроме того, изобретение не способствует образованию тромбов.
Ранее в США скончался хирург, первым пересадивший искусственное сердце. Скончался известный хирург Дентон Кули, первым в мире выполнивший пересадку искусственного сердца.
Сообщается, что прославленный доктор умер в возрасте 96 лет в своем доме в Хьюстоне в штате Техас, окруженный четырьмя дочерьми.