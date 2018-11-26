Миранчук оценил выступление сборной России в 2018 году

Москва, 26 ноября. Полузащитник столичного «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук оценил выступление национальной команды в уходящем году.

По словам хавбека, нельзя сказать, что нынешний сезон выдался для сборной страны плохим.

«Конечно, мы все максималисты, и всегда хочется большего, но в то же время надо быть реалистами и понимать, что национальная команда немало добилась за этот сезон», — отметил футболист.

Миранчук напомнил о неплохом выступлении сборной Станислава Черчесова на домашнем мундиале, где команда добралась до четвертьфинала турнира.

При этом он обратил внимание на то, что «болельщики повернулись к футболистам лицом», а многие полюбили футбол, пишут «Известия».

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», сборная России по футболу на прошедшем летом первенстве мира дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии. В финале международного старта Франция победила хорватскую команду (4:2) и стала двукратным чемпионом мира.