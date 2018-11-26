В Совфеде РФ сравнили Украину с «дворовым пацаном, за которым стоит бандюган»

Москва, 26 ноября. Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов, комментируя ситуацию в Азовском море, заявил, что Украина напоминает «дворового пацана, за которым стоит бандюган».

В Совфеде объяснили, откуда у Киева смелость для проведения провокации в Азовском море. По мнению Морозова, за действиями Украины стоят США.

«Уверен, что именно США «рисуют» для Украины конфронтационный сценарий», — добавил сенатор.

Он также отметил, что ситуация напоминает разборки во дворе, где «к здоровому парню пристает вихляющийся тщедушный пацан, за ним всегда стоит какой-нибудь бандюган», передает РИА Новости.

Напомним, ранее Киев ввел в акваторию Азовского моря корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». ФСБ РФ обвинило их в нарушении российских границ. В воскресенье, 25 ноября, Керченский пролив был закрыт для гражданских судов.

Сопровождавшие их российские корабли и катера пограничной службы и Черноморского флота (ЧФ) призывали украинские суда к незамедлительной остановке, однако они никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. По факту нарушения госграницы РФ было возбуждено уголовное дело.

Ранее в понедельник, 26 ноября, генеральный директор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков заявил, что Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе открыт для движения гражданских судов, первые из кораблей уже проходят через пролив.