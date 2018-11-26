В Китае впервые родились генетически модифицированные близнецы

Пекин, 26 ноября. Китайскому ученому Хэ Цзянькуй удалось впервые в истории изменить ДНК эмбриона. Ученый внес изменения в зародыши семи пар при репродуктивном лечении.

Из семи пар, проходивших лечение, только для одной эксперимент стал удачным. В ноябре у пары родились близнецы с измененным ДНК. Цзянькуй рассказал, что целью эксперимента было обеспечение новорожденных иммунитетом к ВИЧ и СПИД, сообщает Associated Press.

Все отцы в проводимом исследовании были ВИЧ-инфицированны, а матери – здоровы. По словам ученого, в случае успешного опыта, ребенок может родиться здоровым.

Цзянькуй проводил опыты по генной модификации в течение нескольких лет на животных, а затем и на человеческих эмбрионах. Данные исследования пока не опубликованы, поэтому компетентные лица не могут проверить опыт, пишет газета «Известия».