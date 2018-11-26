Мужчина с отверткой напал на кампус университета в Китае

Пекин, 26 ноября. Мужчина с отверткой в руках напал на кампус Шаньдунского научно-технического университета в китайском городе Циндао, сообщили источники в местной полиции.

Известно, что нападавшему было 49 лет. Однако причины, которые побудили его на атаку университетского кампуса, остаются неизвестными.

Трагедия произошла накануне около 17 часов по местному времени. Вооруженный отверткой мужчина совершил нападение на двоих охранников, преподавателя и двух его родственников, а также на уборщицу. В результате пятеро пострадали, один человек погиб — его спасти медикам не удалось. Всех раненых госпитализировали, за ними наблюдают врачи, передает «Царьград».

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали нападавшего на месте преступления, пишет «Известия».