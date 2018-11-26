В Госдуме предложили обновить общественный транспорт по всей стране

Москва, 26 ноября. Депутат Госдумы Наталья Кувшинова направила запрос главе российского правительства Дмитрию Медведеву о разработке всероссийской государственной программы обновления подвижного состава общественного транспорта.

По словам Кувшиновой, ей поступает множество обращений из разных уголков России с жалобами на состояние общественного транспорта, перебои в работе и закрытие сообщения между небольшими поселениями. Депутат отметила, что эффективность общественного транспорта напрямую связана с его состоянием.

В настоящий момент износ автомобильного общественного транспорта составляет около 60%, сообщает Минтранс РФ. Кроме того, более 75% трамвайных вагонов и 55% троллейбусов эксплуатируются сверх срока службы.

Депутат добавила, что программа обновления городского транспорта была успешно реализована в Крыму в 2014 году. Кувшинова предложила распространить действие программы и на другие регионы РФ.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки и принятия аналогичной комплексной программы для общественного транспорта всех субъектов Российской Федерации», — приводит текст обращения Кувшиновой RT.

Кувшинова подчеркнула, что программа должна быть реализована именно на государственном уровне, так как у регионов не хватит собственных средств для обновления транспорта. Депутат считает, что принятие программы позволит за десять лет обновить значительную долю транспорта, что обеспечит комфорт и безопасность граждан.