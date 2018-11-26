Плыть, как умирающий субъект: в Киеве назвали два сценария для стабилизации ситуации на Украине

Киев, 26 ноября. Внутренние конфликты на Украине, которые привели к Майдану в 2014 году, усугубились. Об этом в прямом эфире телевизионного канала «Прямой» заявил киевский политолог Юрий Романенко.

Эксперт отметил, что в действительности внутренние конфликты остались, речь главным образом идет о конфликтах между олигархами.

«Конфликты теперь между Порошенко и олигархами из-за того, как стабилизировать систему, чтобы страна получила новое дыхание», — заявил эксперт.

Отвечая на вопрос о том, как сегодня можно стабилизировать систему, Романенко обратил внимание на то, что сторонам необходимо договариваться, в противном случае судьба Украины будет незавидной, передает «ПолитНавигатор».

По его мнению, есть два сценария, благодаря которым можно стабилизировать ситуацию в стране.

Согласно первому, не придется ничего менять. Тогда Украина будет в дальнейшем «плыть, как умирающий субъект, и превратится в Боснию и Герцеговину». Как считает политолог, второй сценарий подразумевает две схемы.

«Первый сценарий — это когда элита договаривается, и второй — военный вариант, когда какая-нибудь из групп решается на силовой вариант и использует силовиков, допустим, армию или спецслужбы, и пытается навязать модернизированную повестку», — уверен эксперт.

При этом второй вариант он назвал жестким и опасным, поскольку правоохранительные органы страны и армия «слабые».

Киевские власти в апреле 2014 года начали военную кампанию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране зимой того же года. Конфликт пытаются разрешить также в ходе встреч контактной группы в Белоруссии, но киевские власти регулярно нарушают минские договоренности и обстреливают республики Донбасса.