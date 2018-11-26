«Американцам надо поднять руки и сдаться»: эксперт о комплиментах Запада российскому оружию
Американское издание The National Interest высоко оценило новое оружие Российской Федерации для уничтожения подводных лодок. Журнал опубликовал материал о противолодочной системе «Пакет», название которой журналисты из Соединенных Штатов перевели как «набор». По их версии, составные элементы оружия созданы так, чтобы их можно было модифицировать без внесения полномасштабных изменений в систему.
«В систему входит гидроакустическая станция для гидролокационного обнаружения целей, а также пусковая установка, оснащенная противолодочными и противоторпедными торпедами с тепловыми головками самонаведения», — говорится в статье.
Обе торпеды, используемые системой, примерно одинаковы по размеру, поэтому их арсенал в пусковых установках может быть легко изменен.
«Универсальность и наступательно-оборонительные возможности системы делают ее уникальной — в мире нет аналогов, которые могли бы совместить одновременно противолодочную и противоторпедную защиту», — отмечают американцы.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что к данной похвале американских СМИ стоит отнестись с крайней настороженностью.
По его словам, еще не так давно в США писали с явным пренебрежением и желчью о военной мощи России, а перемена настроений, произошедшая в последнее время, является лишь «элементом информационной войны».
«Тот, кто внимательно следит за оценками состояния российской армии и вооружения в американской прессе, должен обратить внимание, что именно это издание [National Interest] более всех остальных поет дифирамбы военной мощи России.
В былые годы большинство американских газет с сарказмом отзывалось об оружии России, такая тенденция наблюдалась еще шесть-семь лет назад.
Ситуация начала меняться с приходом Трампа, который высмеивал оружие США и упрекал оборонные предприятия в том, что они не модернизируют вооружения, как это делают в РФ. Сейчас же мы слышим «похвалы» — нас засыпают, как клубнику сахаром, американцы используют самые превосходные эпитеты», — объяснил военный эксперт.
Самыми «близкими» по классу российскому «Пакету» названы американская система SSTD и индийская Mareech, однако они могут защищать корабли от торпед, но не подразумевают противолодочную защиту. Собеседник ФАН отметил достоинства российской системы, однако добавил, что в России уже созданы намного более совершенные образцы вооружения.
«Спасибо за комплименты, — однако удивительно, что же произошло, что Вашингтон клацает языком по всему миру, говоря о России?
Ответ очень прост: в США специально нагнетают обстановку вокруг собственных военных расходов. У нас их похвала может вызвать разве что отеческую улыбку, поскольку «Пакет» давно не является уникальным оружием, так как мы создали еще более совершенные вооружения.
Такая похвала — это скрытый способ выколачивания денег из американской госказны», — подчеркнул Баранец.
По словам эксперта, тот факт, что пресса в США наперебой начала хвалить военную технику России, не означает, что Штаты признали российскую военную мощь — это просто попытка отвлечь внимание от своих истинных намерений.
«Естественно, США стараются усыпить, убаюкать Россию, поэтому не нужно принимать их комплименты за чистую монету. Делается все для того, чтобы мы потеряли убедительность и поверили Вашингтону.
Но американцы еще не знают и не скоро узнают все секреты оружия, которым располагает Россия, — заявил эксперт. — После таких статей американцам надо поднять руки и сдаться, так РФ по всем показателям лучше: системы ПВО, танки, подводные лодки, ракетные войска совершеннее американских — это информационная и психологическая война против РФ».