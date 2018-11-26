«Американцам надо поднять руки и сдаться»: эксперт о комплиментах Запада российскому оружию

Американское издание The National Interest высоко оценило новое оружие Российской Федерации для уничтожения подводных лодок. Журнал опубликовал материал о противолодочной системе «Пакет», название которой журналисты из Соединенных Штатов перевели как «набор». По их версии, составные элементы оружия созданы так, чтобы их можно было модифицировать без внесения полномасштабных изменений в систему.

«В систему входит гидроакустическая станция для гидролокационного обнаружения целей, а также пусковая установка, оснащенная противолодочными и противоторпедными торпедами с тепловыми головками самонаведения», — говорится в статье.

Обе торпеды, используемые системой, примерно одинаковы по размеру, поэтому их арсенал в пусковых установках может быть легко изменен.

«Универсальность и наступательно-оборонительные возможности системы делают ее уникальной — в мире нет аналогов, которые могли бы совместить одновременно противолодочную и противоторпедную защиту», — отмечают американцы.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что к данной похвале американских СМИ стоит отнестись с крайней настороженностью.

По его словам, еще не так давно в США писали с явным пренебрежением и желчью о военной мощи России, а перемена настроений, произошедшая в последнее время, является лишь «элементом информационной войны».

«Тот, кто внимательно следит за оценками состояния российской армии и вооружения в американской прессе, должен обратить внимание, что именно это издание [National Interest] более всех остальных поет дифирамбы военной мощи России. В былые годы большинство американских газет с сарказмом отзывалось об оружии России, такая тенденция наблюдалась еще шесть-семь лет назад. Ситуация начала меняться с приходом Трампа, который высмеивал оружие США и упрекал оборонные предприятия в том, что они не модернизируют вооружения, как это делают в РФ. Сейчас же мы слышим «похвалы» — нас засыпают, как клубнику сахаром, американцы используют самые превосходные эпитеты», — объяснил военный эксперт.

Самыми «близкими» по классу российскому «Пакету» названы американская система SSTD и индийская Mareech, однако они могут защищать корабли от торпед, но не подразумевают противолодочную защиту. Собеседник ФАН отметил достоинства российской системы, однако добавил, что в России уже созданы намного более совершенные образцы вооружения.

«Спасибо за комплименты, — однако удивительно, что же произошло, что Вашингтон клацает языком по всему миру, говоря о России? Ответ очень прост: в США специально нагнетают обстановку вокруг собственных военных расходов. У нас их похвала может вызвать разве что отеческую улыбку, поскольку «Пакет» давно не является уникальным оружием, так как мы создали еще более совершенные вооружения. Такая похвала — это скрытый способ выколачивания денег из американской госказны», — подчеркнул Баранец.

По словам эксперта, тот факт, что пресса в США наперебой начала хвалить военную технику России, не означает, что Штаты признали российскую военную мощь — это просто попытка отвлечь внимание от своих истинных намерений.