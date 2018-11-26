«Порошенко выиграл, а вот украинские военно-морские корыта жалко»: эксперт оценил последствия провокации ВМСУ

ФСБ Российской Федерации сообщила, что пограничники задержали три корабля украинских ВМС, которые в воскресенье совершили в Черном море ряд провокаций. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сообщается, что нарушившие утром государственную границу судна «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» произвели очередную попытку незаконных действий в пределах территориальных вод Российской Федерации.

Украинские корабли проигнорировали законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров о немедленной остановке. При этом, как отметили в ведомстве, они совершали опасное маневрирование. Для того, чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие, три судна были задержаны. При этом трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения. Им была оказана помощь, угрозы жизни нет.

Кроме того, в ФСБ сообщили, что украинской стороне известен установленный порядок прохождения военных кораблей через российское территориальное море и по Керчь-Еникальскому каналу. Причем этот порядок суда ВМСУ до этого использовали для осуществления мирного прохода.

«Порошенко выиграл — Тимошенко проиграла»

Политолог Владимир Карасев в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что провокация ВМС Украины — это классический вариант решения собственных политических задач в исполнении Порошенко. У него была тысяча более веских причин ввести военное положение, начиная с 2014 года, но именно сейчас наступило подходящее время.

«Сегодня оппоненты Порошенко в украинском парламенте должны для себя выбрать лучшее из двух худших. Либо поддержать Порошенко, проголосовав за военное положение, тем самым продлив ему президентские полномочия и отодвинув выборы на неопределенный срок. Либо проголосовать против, и тем самым поставить себе клеймо предателя Родины и пособника страны-«агрессора». Порошенко выиграл. Тимошенко проиграла. А вот три украинских военно-морских корыта жалко. Их и так немного у Украины осталось», — пояснил Владимир Карасев.

Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН заметил, что Украина осуществила давно спланированную провокацию, направленную на создание нового повода для санкций против России из-за инициированного Киевом спора об акватории и прибрежной зоне Азовского и Черного морей. Провокация проводилась с разрешения и в тесной координации с США и ЕС. Кроме того, эксперт уверен, что ФСБ РФ совершило единственно верное решение.

«Действия погранохраны ФСБ РФ по задержанию грубо нарушивших пограничный режим украинских судов были единственно возможными, а значит, совершенно правильными в данной ситуации, поскольку только таким образом можно предотвратить дальнейшие пиратские действия Украины в акватории Черного и Азовского морей, захват российских судов и их экипажей. Введение по решению СНБО военного положения на территории Украины в связи с данным инцидентом может быть самодеятельностью украинской власти, не согласованной с Вашингтоном», — добавил Максим Жаров.

По словам эксперта, то, как США воспользуются военным положением на Украине позволит определить, насколько нынешняя администрация президента США Дональда Трампа контролирует «украинский проект» и каковы дальнейшие планы американцев на Украине.