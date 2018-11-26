Рендерное изображение конкурента Hyundai Creta от KIA появилось в Сети

Сеул, 26 ноября. В Сети появилось первое изображение конкурента Hyundai Creta от южнокорейского автомобильного концерна KIA. Основой для «клона» востребованного внедорожника станет концепт-модель SP, представленная в 2018 году в рамках выставки Auto Expo в Индии.

По данным CarsWeek.ru, рендерное фото конкурента Hyundai Creta от KIA составлено на основе сделанных фотошпионами снимков.

Сообщается, что новинка отличается «агрессивным» внешним видом, а также широкой решеткой радиатора. Кузов автомобиля будет представлен в двух оттенках. В настоящее время о параметрах транспортного средства ничего не известно.

Ожидается, что новинку презентуют в будущем году, а продажи начнутся на индийском рынке.