В угоду Западу: в Совфеде уличили Порошенко в планировании провокаций против РФ

В Киеве подожгли машину с российскими дипломатическими номерами, которая была припаркована неподалеку от посольства РФ. Пожарные потушили возгорание, после чего сотрудники украинских правоохранительных органов приступили к выяснению обстоятельств происшествия.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей допустил прямую причастность к провокациям главы украинского государства Петра Порошенко и его ближайших сотрудников.

«Все это спланировано, вчерашние события выглядели как банальная провокация. Что касается тех фактов, которые имели место сегодня, можно с очень большой долей уверенности говорить о том, что спланировано это было на самом высоком уровне, фактически самим Порошенко. Об этом говорит инцидент с судами, которые нарушили границы Российской Федерации и стремились к Керченскому проливу», — говорит член верхней палаты парламента.

Собеседник ФАН подчеркнул, что прохождение судов через Керченский пролив, даже когда порт возглавлял представитель Украины, было жестко регламентировано. Порядок прохождения судов был выработан очень давно и действует до сих пор.

«Учитывая его особенности, просто так пройти через Керченский пролив ни одно судно не может: глубина пролива небольшая, обязательно необходим лоцман. Понятно, что после завершения строительства моста условия прохождения стали еще более упорядоченными и поэтому действия украинских судов — чистой воды провокация, направленная на то, чтобы привлечь внимание международного сообщества к тем «нарушениям», которые якобы допустила Россия, хотя на самом деле нарушения допустила Украина», — напомнил сенатор.

Последующие события на Украине, — атака на консульство во Львове, поджог автомобиля с российскими дипломатическими номерами, — говорят о том, что все эти акции были изначально тщательно спланированы.

«Это подтверждается еще и тем, что состоялось экстренное заседание СНБО, было принято решение о введении чрезвычайного положения на Украине», — обратил внимание Цеков.

Также сенатор отметил, что провокации Киева преследовали сразу две цели.