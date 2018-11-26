В угоду Западу: в Совфеде уличили Порошенко в планировании провокаций против РФ
В Киеве подожгли машину с российскими дипломатическими номерами, которая была припаркована неподалеку от посольства РФ. Пожарные потушили возгорание, после чего сотрудники украинских правоохранительных органов приступили к выяснению обстоятельств происшествия.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей допустил прямую причастность к провокациям главы украинского государства Петра Порошенко и его ближайших сотрудников.
«Все это спланировано, вчерашние события выглядели как банальная провокация.
Что касается тех фактов, которые имели место сегодня, можно с очень большой долей уверенности говорить о том, что спланировано это было на самом высоком уровне, фактически самим Порошенко. Об этом говорит инцидент с судами, которые нарушили границы Российской Федерации и стремились к Керченскому проливу», — говорит член верхней палаты парламента.
Собеседник ФАН подчеркнул, что прохождение судов через Керченский пролив, даже когда порт возглавлял представитель Украины, было жестко регламентировано. Порядок прохождения судов был выработан очень давно и действует до сих пор.
«Учитывая его особенности, просто так пройти через Керченский пролив ни одно судно не может: глубина пролива небольшая, обязательно необходим лоцман.
Понятно, что после завершения строительства моста условия прохождения стали еще более упорядоченными и поэтому действия украинских судов — чистой воды провокация, направленная на то, чтобы привлечь внимание международного сообщества к тем «нарушениям», которые якобы допустила Россия, хотя на самом деле нарушения допустила Украина», — напомнил сенатор.
Последующие события на Украине, — атака на консульство во Львове, поджог автомобиля с российскими дипломатическими номерами, — говорят о том, что все эти акции были изначально тщательно спланированы.
«Это подтверждается еще и тем, что состоялось экстренное заседание СНБО, было принято решение о введении чрезвычайного положения на Украине», — обратил внимание Цеков.
Также сенатор отметил, что провокации Киева преследовали сразу две цели.
«Это было сделано и в угоду Западу, и для того, чтобы ввести военное положение, в условиях которого Порошенко и его компания имеют возможность перенести или отсрочить проведение выборов.
С учетом того, что ситуация для Порошенко очень плачевна, для него это — способ продержаться у власти как можно дольше. Поддержат ли депутаты это предложение? Не исключаю, что поддержат, потому что подавляющее большинство депутатов Верховной рады понимает, что после выборов им не удастся пройти в парламент», — резюмировал Сергей Цеков.