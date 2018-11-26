В Совфеде требуют проверить законность использования маткапитала россиянами

Москва, 26 ноября. Член Совета Федерации Андрей Кутепов намерен проверить, законно ли россияне используют средства материнского капитала.

Кутепов решил направить запросы главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, а также руководителям российских регионов. Сенатор намерен выяснить, все ли многодетные семьи в России получают положенные им льготы. Кроме того, его интересует вопрос о законности использования россиянами материнского капитала.

Отмечается, что проверка коснется также приемных родителей и опекунов. Сенатор и комитет Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, которым он руководит, исследуют полученную статистику, в частности случаи, когда после получения льгот ребенка возвращали обратно в детский дом, интернат или учреждение здравоохранения, передает «Парламентская пресса».

В Совфеде отметили, что это необходимо, чтобы предотвратить такие преступления. Собранные материалы должны лечь в закон о многодетных семьях.