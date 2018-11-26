Постпред США подтвердила созыв экстренного совещания ООН по Азовскому морю

Вашингтон, 26 ноября. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли подтвердила, что в понедельник в 19.00 состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН по вопросу урегулирования в Азовском и Черном морях.

«Экстренное заседание Совета безопасности созывается в 11.00», — написала Хейли в Twitter.

Отмечается, что заседание собирается как по запросу РФ, так и Украины. Ранее постпредство России при организации также подтвердило созыв экстренного совещания.

По словам заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, Россия запросила срочный вызов открытого заседания Совета безопасности утром 26 ноября в связи с опасным развитием ситуации в Азовском море.

Напомним, суда ВСМ Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в воскресенье нарушили границу РФ. Экипажи украинских кораблей игнорировали требование пограничных катеров и кораблей ФСБ РФ о немедленной остановке и совершали опасные маневры.

Российские пограничники вынуждены были применить оружие. Все три корабля ВМС Украины задержаны. Украинским военнослужащим оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения границы РФ.