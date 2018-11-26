Трейлер «Короля Льва» поставил рекорд по просмотрам за сутки

Москва, 26 ноября. Трейлер киноадаптации знаменитого мультфильма Disney «Король Лев» установил новый рекорд по количеству просмотров в первые 24 часа. Ролик, выпущенный на официальном канале компании на YouTube, набрал за сутки более 224,6 миллиона просмотров по всему миру.

Отмечается, что видео появилось в Сети 23 ноября. Оно стало вторым по популярности тизером. На первом месте — трейлер супергеройской ленты «Мстители: Война бесконечности». Как пишет портал Variety, за сутки она набрала более 230 миллиона просмотров.

В трейлере киноадаптации мультфильма Disney «Король Лев» звучит композиция Circle of Life. В ролике показан момент приветствия обитателями саванны будущего царя зверей. Напомним, обновленный «Король Лев» режиссера Джона Фавро выйдет в прокат 19 июля 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что студия Walt Disney опубликовала тизер к ремейку «Короля Льва».