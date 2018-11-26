Названа стоимость строительства нового тоннеля на БАМе

Москва, 26 ноября. Строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) обойдется примерно в 261 млрд рублей, об этом говорится в технико-экономическом обосновании проекта, разработанном Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ) по заказу ОАО «РЖД».

На данный момент через Северомуйский тоннель ежедневно проходят до 16 пар поездов. Строительство нового участка тоннеля позволит увеличить пропускную способность в два раза до 34 пар в сутки, сообщает «Коммерсантъ».

По словам главы РЖД Олега Белозерова, новый участок Северомуйского тоннеля позволит увеличить грузоперевозку с 16 до 100 млн тонн. Белозеров отметил, что при нынешних технологиях строительство нового участка займет около десяти лет.

Северомуйский тоннель открыли в 2003 году в Бурятии, магистраль проходит по Северо-Муйскому хребту. Протяженность тоннеля составляет 15,3 км. До открытия тоннеля грузы приходилось расцеплять и перемещать в обход по частям. С открытиям тоннеля удалось запустить безостановочное движение по БАМ.