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Названа стоимость строительства нового тоннеля на БАМе

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Названа стоимость строительства нового тоннеля на БАМе

Москва, 26 ноября. Строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) обойдется примерно в 261 млрд рублей, об этом говорится в технико-экономическом обосновании проекта, разработанном Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ) по заказу ОАО «РЖД».

На данный момент через Северомуйский тоннель ежедневно проходят до 16 пар поездов. Строительство нового участка тоннеля позволит увеличить пропускную способность в два раза до 34 пар в сутки, сообщает «Коммерсантъ».

По словам главы РЖД Олега Белозерова, новый участок Северомуйского тоннеля позволит увеличить грузоперевозку с 16 до 100 млн тонн. Белозеров отметил, что при нынешних технологиях строительство нового участка займет около десяти лет.

Северомуйский тоннель открыли в 2003 году в Бурятии, магистраль проходит по Северо-Муйскому хребту. Протяженность тоннеля составляет 15,3 км. До открытия тоннеля грузы приходилось расцеплять и перемещать в обход по частям. С открытиям тоннеля удалось запустить безостановочное движение по БАМ.

Автор: Софья Куликова
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