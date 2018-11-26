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Проход по Керченскому проливу открыли после провокации Киева

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Проход по Керченскому проливу открыли после провокации Киева

Севастополь, 26 ноября. Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе открыт для движения гражданских судов, первые из кораблей уже проходят через пролив. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

Он отметил, что разрешение для движения кораблей дали в 04.00 по московскому времени, передает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что, по информации Федеральной службы безопасности России, нарушившие утром в воскресенье государственную границу РФ корабли украинского флота — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вечером осуществили еще одну попытку противоправных действий в пределах территориального моря России. На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров пограничной службы и Черноморского флота (ЧФ) о незамедлительной остановке украинские суда никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование.

Накануне по факту нарушения государственной границы РФ было возбуждено уголовное дело. В воскресенье Керченский пролив был закрыт для гражданских судов.

Автор: Андрей Крылов
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