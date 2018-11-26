Кожемяко отправил в отставку главу департамента градостроительства Приморья

Владивосток, 26 ноября. Временно исполняющий обязанности главы Приморья Олег Кожемяко освободил от должности руководителя департамента градостроительства Приморья Максима Веденева. Об этом сообщается на официальной странице краевой администрации в социальной сети Instagram.

«Веденев уволен с сегодняшнего дня (понедельника)», — передает слова сотрудника пресс-службы ТАСС.

По мнению Кожемяко, Веденев допустил частичное разграбление долгостроя на улице Грибоедова, 46 во Владивостоке, пишет Deita.ru.

Он стал уже четвертым руководителем градостроительного департамента в течение двух лет — с 2016 года. В настоящее время имя нового руководителя ведомства не называется.