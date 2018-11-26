Россия не повторяет ошибок Киева: в Совфеде жестко ответили Варшаве насчет Азова

Власти Польши призвали Украину и Россию проявить сдержанность из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом во время брифинга заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Чихоцкий.

«В нынешней ситуации мы ожидаем восстановления Россией свободы судоходства, обе стороны призываем к сдержанности», — отметил высокопоставленный польский дипломат.

Отметим, что ранее ФСБ России сообщило, что суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасное маневрировали, они были задержаны.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что польский МИД следует политике двойных стандартов.

«Обычное проявление политики двойных стандартов. Это абсолютно не взвешенное заявление замглавы МИД. О каком восстановлении судоходства может идти речь? Польша полагает, что Россия нарушила правила судоходства? Почему не интересует Варшаву украинская сторона — с какой целью украинцы хотели подплыть к Крымскому мосту? Что они вообще хотели — неизвестно: может, взорвать переправу, может, устроить аварии. Мы отвечаем за безопасность», — пояснил сенатор.

Собеседник агентства разъяснил, что действия Москвы абсолютно законны, поскольку российские власти не хотят повторения трагедии, случившейся в 2014 году над Донецком. Малайзийский Boeing был сбит во время конфликта на юго-восточных территориях Украины.

«Когда был сбит Boeing над Украиной, Киев должен был закрыть воздушное пространство над воюющим Донбассом. Власти этого не сделали, в результате произошла трагедия. Россия не повторяет ошибок Киева, раз возникла угроза безопасности судам, следующим по Керченскому проливу, то Москва заблокировала движение кораблей под аркой Крымского моста. И это абсолютно правильное решение», — добавил Джабаров.

По мнению члена Совфеда, Варшава необдуманно делает заявления, забывая о причине напряженности в Азовском море.

«Не надо Россию призывать к сдержанности, а стоит отказаться от провокаций, — жестко ответил сенатор. — Польша говорит о последствиях, однако на второй план уходит причина конфликта. Россия сделала все в соответствии с нормами и законными правилами. Мы защищали свои границы, неприкосновенность».

Также Джабаров выразил уверенность, что, окажись Польша на месте России, то она не позволяла бы себе столь неоднозначных призывов.