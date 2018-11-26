Россия не повторяет ошибок Киева: в Совфеде жестко ответили Варшаве насчет Азова
Власти Польши призвали Украину и Россию проявить сдержанность из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом во время брифинга заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Чихоцкий.
«В нынешней ситуации мы ожидаем восстановления Россией свободы судоходства, обе стороны призываем к сдержанности», — отметил высокопоставленный польский дипломат.
Отметим, что ранее ФСБ России сообщило, что суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасное маневрировали, они были задержаны.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что польский МИД следует политике двойных стандартов.
«Обычное проявление политики двойных стандартов. Это абсолютно не взвешенное заявление замглавы МИД. О каком восстановлении судоходства может идти речь? Польша полагает, что Россия нарушила правила судоходства? Почему не интересует Варшаву украинская сторона — с какой целью украинцы хотели подплыть к Крымскому мосту? Что они вообще хотели — неизвестно: может, взорвать переправу, может, устроить аварии. Мы отвечаем за безопасность», — пояснил сенатор.
Собеседник агентства разъяснил, что действия Москвы абсолютно законны, поскольку российские власти не хотят повторения трагедии, случившейся в 2014 году над Донецком. Малайзийский Boeing был сбит во время конфликта на юго-восточных территориях Украины.
«Когда был сбит Boeing над Украиной, Киев должен был закрыть воздушное пространство над воюющим Донбассом. Власти этого не сделали, в результате произошла трагедия. Россия не повторяет ошибок Киева, раз возникла угроза безопасности судам, следующим по Керченскому проливу, то Москва заблокировала движение кораблей под аркой Крымского моста. И это абсолютно правильное решение», — добавил Джабаров.
По мнению члена Совфеда, Варшава необдуманно делает заявления, забывая о причине напряженности в Азовском море.
«Не надо Россию призывать к сдержанности, а стоит отказаться от провокаций, — жестко ответил сенатор. — Польша говорит о последствиях, однако на второй план уходит причина конфликта. Россия сделала все в соответствии с нормами и законными правилами. Мы защищали свои границы, неприкосновенность».
Также Джабаров выразил уверенность, что, окажись Польша на месте России, то она не позволяла бы себе столь неоднозначных призывов.
«Мы знаем, что Польша испытывает «особенную любовь» к РФ. Вот когда бандеровцы нарушат польскую границу, посмотрим, что те скажут. Аппетит появляется во время еды», — заключил собеседник агентства.