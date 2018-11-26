«Инструмент давления на граждан»: США «подготовят» украинских журналистов к освещению выборов

Вашингтон, 26 ноября. США «подготовят» украинских журналистов к освещению выборов, Вашингтон планирует оплатить проекты, в рамках которых украинских представителей СМИ «обучат» в преддверии голосования в 2019 году. Отмечается, что США намерены научить представителей украинских средств массовой информации «освещать работу» избирательных комиссий, «сообщать о нарушениях» и «устраивать дебаты».

Как говорится в документах американского посольства, особенное внимание американские специалисты уделят регионам, которые считают «восприимчивыми к дезинформации». О каких регионах Украине идет речь, не сообщается. По данным издания, посольство США в Киеве проводит среди украинских издания и телеканалов, а также неправительственных организаций конкурс проектов, направленных на поддержку прозрачности президентских и парламентских выборов на Украине.

В описании документа сказано, что СМИ «должны содействовать открытому и справедливому избирательному процессу на основе европейских стандартов». Ожидается, что победители состязания будут освещать работу избирательной комиссии и процесс регистрации граждан, а также сообщать о нарушениях. На всю программу Вашингтон выделит 200 тысяч долларов, при этом каждый отдельный проект не должен превышать 20 тысяч долларов.

Как пишет RT, с украинскими медиа-компаниями в преддверии выборов главы государства также плотно работает Совет Европы. Аналитики считают, что подобные действия Запада свидетельствуют о вмешательстве во внутренние дела Украины.

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов уточнил, что работа со средствами массовой информации является одним из инструментов давления ну граждан, который используют США и Европа. Эксперт подчеркнул, что, если подобный конкурс организовало любое государство накануне выборов в США, то «шуму о вмешательстве» было бы много.

При этом США и Европа считают подобные действия в чужой стране «гуманитарной помощью по восстановлению украинской демократии». Мартынов добавил, что регионами, «восприимчивыми к дезинформации», США считают юго-восток Украины, где проживает больше всего говорящих на русском языке граждан.

Ранее в Киеве рассказали, как США «будут помогать» Украине на выборах. Власти США не будут поддерживать ни одного из возможных кандидатов на пост президента Украины. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

Тем не менее, дипломат уверен, что американцы «будут солидарны» с теми кандидатами, которые отстаивают идеи сближения Украины с НАТО и ЕС. Чалый также подчеркнул, что Вашингтон будет помогать Киеву бороться с возможным вмешательством в выборы.

«США не будут поддерживать кого-то конкретно на выборах. США будут помогать нам в противодействии вмешательства в выборы, а угроза очень большая. И мы сейчас работаем над несколькими направлениями взаимодействия», — отметил он.

Ранее Чалый заявил, что Украина входит в топ-10 американских внешнеполитических приоритетов. В качестве доказательства он привел беспрецедентный объем финансирования Киева со стороны Штатов.

Также в Киеве заявили о вмешательстве США в выборы на Украине. Причем подозревают в этом не только Россию, но и США. Как заявил замдиректора днепропетровского филиала Национального института стратегических исследований Алексей Ижак, РФ и Соединенные Штаты якобы будут продвигать «своих кандидатов».

«США и Россия, вероятно, готовы сыграть в украинские выборы, — выразил мнение чиновник. — И пусть победит сильнейший, а там видно будет».

Как отметил Ижак, американский президент Дональд Трамп пока еще придерживается принципа «территориальной целостности» Украины, который он вынужден отстаивать на переговорах с российской стороной.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев и руководство Европейского союза договорились о координации действий для предотвращения угрозы вмешательства в выборы. Украинский президент также неоднократно заявлял, что в Киеве ожидают провокаций в ходе выборов 31 марта 2019 года.

Отметим, что о желании баллотироваться в президенты уже заявили лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, депутат Верховной рады Надежда Савченко, лидер Социалистической партии Илья Кива и соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Юрий Деревянко.