Гройсман попросил «цивизилизованный мир» помочь Украине после провокации в Керченском проливе

Киев, 26 ноября. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что ВМС Украины не совершали ни одного акта агрессии, несмотря на то, что накануне они нарушили границу РФ и вошли в российские территориальные воды. Однако он обратился ко «всему цивилизованному миру» с просьбой оказать Украине помощь и поддержку.

По его мнению, действия российских пограничников, которые задержали украинские-корабли нарушители, являются «вооруженным нападением» и «дикарством», которому необходимо положить конец.

«Дикарству России нужно поставить точку, — написал премьер на своей странице в социальной сети Facebook. — СНБО рекомендовало ввести в Украине военное положение сроком на 60 суток».

Как отметил Гройсман, сейчас необходимо «мобилизовать все возможности для защиты государства». Вместе с Украиной, по его словам, «должен быть мобилизован весь цивилизованный мир».

Гройсман также уверен в том, что российские пограничники, защищавшие границу России, «посягнули на территориальную целостность» Украины.

Отметим, что агрессию проявила именно Украина. Накануне утром три корабля ВМС этой страны вошли в российские территориальные воды. Совершая опасные маневры в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву, они направились к Керченскому проливу. Украинские корабли игнорировали законные требования российской стороны, в связи с чем пограничники РФ были вынуждены остановить провокацию. В итоге корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны. Украина сразу же пожаловалась на «российскую агрессию» Евросоюзу и США, требуя от своих «западных партнеров» ввести новые санкции против России. Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за сложившейся ситуации.