«Что должно произойти за эти 60 дней?»: эксперт назвал самоубийственным решение Порошенко о военном положении

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в понедельник проголосовал за введение в стране военного положения на 60 суток. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Предложение секретаря СНБО Александра Турчинова о введении военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Тот призвал депутатов Верховной рады обсудить вопрос о введении военного положения в понедельник в закрытом режиме.

Петр Порошенко заявил, что введение военного положения на Украине не скажется на положении в Донбассе и не приведет к наступательным действиям Вооруженных сил Украины на юго-востоке.

«Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и безопасности своих граждан», — заявил Порошенко, добавив, что это решение не «значит изменение положения на линии столкновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и других участках».

По словам украинского президента, возможное введение военного положения на Украине не означает отказ Киева от политико-дипломатического урегулирования «освобождения украинской территории».

«У нас есть намерения продолжать придерживаться всех международных обязательств, включительно с минскими соглашениями», — добавил он.

Самоубийственная стратегия

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН выступил с критикой решения украинских властей и отметил: введение военного положения должно, по мысли Порошенко и его команды, повысить градус напряженности в обществе.

«Но только уже никто не верит в «последнее китайское предупреждение». Порошенко говорит, что военное положение направлено на защиту страны. Сразу встает вопрос: как? Как военное положение может помочь защитить страну? Тем более, когда на нее никто не нападает», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, в преддверии президентских выборов Порошенко выбрал для себя абсолютно самоубийственную стратегию ориентации на милитаризм. Но украинское общество давно устало от войны.