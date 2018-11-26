«Что должно произойти за эти 60 дней?»: эксперт назвал самоубийственным решение Порошенко о военном положении
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в понедельник проголосовал за введение в стране военного положения на 60 суток. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Предложение секретаря СНБО Александра Турчинова о введении военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Тот призвал депутатов Верховной рады обсудить вопрос о введении военного положения в понедельник в закрытом режиме.
Петр Порошенко заявил, что введение военного положения на Украине не скажется на положении в Донбассе и не приведет к наступательным действиям Вооруженных сил Украины на юго-востоке.
«Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и безопасности своих граждан», — заявил Порошенко, добавив, что это решение не «значит изменение положения на линии столкновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и других участках».
По словам украинского президента, возможное введение военного положения на Украине не означает отказ Киева от политико-дипломатического урегулирования «освобождения украинской территории».
«У нас есть намерения продолжать придерживаться всех международных обязательств, включительно с минскими соглашениями», — добавил он.
Самоубийственная стратегия
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН выступил с критикой решения украинских властей и отметил: введение военного положения должно, по мысли Порошенко и его команды, повысить градус напряженности в обществе.
«Но только уже никто не верит в «последнее китайское предупреждение». Порошенко говорит, что военное положение направлено на защиту страны. Сразу встает вопрос: как? Как военное положение может помочь защитить страну? Тем более, когда на нее никто не нападает», — пояснил Андрей Иванов.
По словам эксперта, в преддверии президентских выборов Порошенко выбрал для себя абсолютно самоубийственную стратегию ориентации на милитаризм. Но украинское общество давно устало от войны.
«Все это самоубийственная стратегия Порошенко. Тем более на Украине есть более радикальные силы, которые ненависть к России провозглашают намного ярче. Еще спрашивается, что за 60 дней этих должно произойти? Опять ответа нет. То есть мы видим новый виток политической клоунады, к которой, в общем, давно привыкли», — заключил Андрей Иванов.