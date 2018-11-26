Правительство утвердило льготы и субсидии для автопроизводителей

Москва, 26 ноября. Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину и Федеральной антимонопольной службе обеспечить заключение специальных инвестиционных соглашений (СПИК) с группой ГАЗ, Hyundai, BMW и «Автотором». Об этом говорится в протоколе совещания от 22 ноября.

Отмечается, что четыре автомобильных концерна должны получить единый объем льгот, ограничивающийся «стабилизационной» оговоркой и списком налоговых льгот. Уточняется, что решения о региональных привилегиях принимают органы местного самоуправления.

Также до конца уходящего года указанные ведомства с учетом инициативы правительства Калининградской области (в регионе находятся заводы «Автотора», где организована сборка BMW, Hyundai и Kia) должны подготовить и внести в правительство законодательный проект, предусматривающий выделение финансовой государственной помощи всем производителям на паритетных условиях, пишет издание «Ведомости».

В разрабатываемой новой версии СПИК будет указано больше требований к экспорту и локализации автомобильных компонентов, а также увеличен необходимый объем инвестиций — от 1 млрд рублей. Кроме того, документы по новой версии СПИК будут подписываться уже со ставкой НДС 20%.