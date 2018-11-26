«Князь Владимир» и «Казань» поступят на службу в 2019 году | 26 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

«Князь Владимир» и «Казань» поступят на службу в 2019 году Две атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань» поступят на службу в ВМФ РФ в 2019 году, заявил главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев. Он также обратил внимание, что в 2019 году планируется завершение строительства порядка 30 кораблей и судов обеспечения различного класса. Будет продолжена работа над созданием атомных подводных лодок 5-го поколения. Глава ВМФ РФ пояснил, что они будут обладать еще более совершенными характеристиками.

Украинские силовики 20 раз обстреляли ДНР Подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки 20 раз нарушили перемирие, обстреляв прилегающие к линии соприкосновения районы Донецкой народной республики. Об этом рассказал в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. Под огнем ВСУ оказались 11 населенных пунктов ДНР. Украинская армия применила минометы, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Водители с еврономерами митингуют на границе Украины и Польши Водители автомобилей с еврономерами продолжают митинговать на границе Украины и Польши. Из-за протестов движение к нескольким КПП сильно затруднено. Из-за беспорядков возле границы усилены меры безопасности. Напомним, накануне около 500 водителей полностью заблокировали движение на пункте пропуска «Краковец». Они жгли покрышки и не давали пожарным потушить возгорание. Митингующие требуют отменить новые правила растаможивания автомобилей с еврономерами, вступившие в силу 25 ноября.