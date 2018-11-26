Ляшко призвал провести на Украине выборы, даже если введут военное положение 

Киев, 26 ноября. Введение военного положения не должно угрожать проведению президентских выборов на Украине, заявил глава фракции «Радикальной партии» в Верховной раде Украины Олег Ляшко. Об этом она написал в своем Facebook.

Депутат уточнил, что единственное «логичное решение» на государства – это изменение закона о военном положении. Он предложил ввести нормы, что на Украине можно проводить выборы главы государства и парламентские выборы во время военного положения.

Ляшко призвал внести украинское законодательство поправки «прямо завтра на внеочередном заседании» парламента. Украинский политик считает, что на Украине есть основания для введения военного положения.

Он назвал отмену президентских выборов в таких условиях – угрозой для государства, которая спровоцирует «узурпацию власти».