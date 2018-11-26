Росконтроль назвал пять худших колбасных сыров

Москва, 26 ноября. Специалисты Росконтроля провели исследование колбасного сыра, продающегося в российских магазинах. В рамках проверки были изучены сыры пяти брендов: «Сыр Стародубский», «Город сыра», «Сыробогатов», «Золото орбиты» и «Мясновъ». Об этом говорится в релизе ведомства.

Отмечается, что продукт проверили на соответствие более чем 60 критериям, в том числе на наличие консервантов и правильную маркировку.

По словам экспертов, стоимость изученных образцов, кроме «Сыра Стародубского» (209 рублей за килограмм), варьировалась от 420 до 490 рублей за килограмм. В результате именно «Сыр Стародубский», как оказалось, содержит менее 19% молочного жира.

Сообщается, что в других брендах также были зафиксированы нарушения. Например, в образце «Города сыра» количество дрожжей превышает норматив в 220 раз, в «Мяснове» — в 20 раз и так далее.

Помимо этого, в «Золоте орбиты» был обнаружен сорбат калия, не отмеченный на упаковке. В образцах «Сыра Стародубского», «Сыробогатова» и «Города сыра» оказалось меньше белка, чем заявлено в маркировке.

В результате исследователи признали три из пяти брендов — «Город сыра», «Мясновъ» и «Золото орбиты» — небезопасными для здоровья человека. Отмечается, что вместе с «Сыром Стародубским» они были включены в черный список. Колбасный сыр «Сыробогатов» занесен в перечень товаров с замечаниями.