В самом пьющем регионе России создали «зоны трезвости»

Москва, 26 ноября. Вице-губернатор Чукотки Евгений Подлесный усомнился в результатах исследования, согласно которому регион был признан самым пьющим в России.

По его словам, все показатели необходимо оценивать в динамике. Тогда выяснится, что уровень употребления спиртных напитков в субъекте падает.

Как пишет ТАСС, Подлесный рассказал о работе, которую проделывает региональные власти по снижению количества употребления алкоголя. По данным вице-губернатора, ограничивается время продажи спиртных напитков. Также увеличивается количество населенных пунктов с полным или частичным ограничением продаж.

При этом в некоторых селах реализация алкоголя запрещена вообще. По словам Подлесного, эта инициатива исходила от самих жителей населенных пунктов. Кроме того, он усомнился в методике определения трезвости граждан.