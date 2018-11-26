Донбасс: ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 26 ноября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедший день пять раз обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в понедельник заявили журналистам в пресс-службе народной милиции ЛНР.

По данным военного ведомства республики, киевские силовики пускали в ход минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Отмечается, что обстрелам подверглись районы населенных пунктов Марьевка, Сокольники, Красный Яр, Калиново. В общей сложности по территории республики было выпущено порядка 85 снарядов.

Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали военные действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства и обстреливает территории республик Донбасса.