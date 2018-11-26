Эксперты составили топ лучших новых игр для Android-устройств

Москва, 26 ноября. Эксперты составили рейтинг лучших игр для мобильных устройств на базе ОС Android. Топ-5 публикует портал Android Police.

Первое место эксперты отдали вышедшей на день раньше запланированного срока игре Assassin’s Creed Rebellion. Приложение бесплатное, но имеет платный контент. На вторую строчку списка специалисты поставили Royale Rising Battle Build Survival Arena. В игре пока отсутствует музыка и есть другие недоработки, но приложение уже доступно для скачивания.

Замыкает тройку лидеров созданная по книгам австралийского писателя Колина Тиэла интерактивная новелла Storm Boy. Игра платная, за нее придется заплатить 2,99 доллара.

В топ-5 также вошли приключенческая игра-головоломка Where Shadows Slumber (цена — 4,99 доллара) и бесплатный набор мини игр Shmatoosto.