Такси протаранило стену подземного перехода в центре Омска, есть пострадавшие

Омск, 26 ноября. Водитель и два молодых пассажира пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Омска. Об этом рассказали в УМВД России по Омской области.

По предварительным данным, водитель LADA Granta около дома №5 по улице Красный Путь не справился с управлением и наехал на подземный пешеходный переход. В ведомстве уточнили, что в результате аварии водитель и два пассажира отечественного автомобиля попали в больницу. Известно, что пассажирами машины являлись 23-летний молодой человек, а также 19-летняя девушка. Водитель – молодой человек 1995 года рождения.

По данным СМИ, на фотографиях с места происшествия видно, что на машине есть маркировка «Яндекс.Такси». Полиция выясняет обстоятельства инцидента.