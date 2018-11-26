Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Назван топ-5 самых надежных электрокаров 2018 года

253
0 Оставить комментарий

Назван топ-5 самых надежных электрокаров 2018 года

Москва, 26 ноября. Эксперты провели исследование и составили перечень наиболее надежных электрокаров 2018 года. Был составлен список лучших электрокаров по версии 2018 года.

Отмечается, что лидером в рейтинге оказался Chevrolet Bolt EV, который, по мнению автолюбителей, демонстрирует надежность во всем, кроме электроники. Специалисты рассказали, что на одном запасе хода машина проезжает до 350 километров, имея максимальную скорость в 146 километров в час.

По данным специалистов CarsWeek, на втором месте оказался Tesla Model S. Модель имеет 700-сильный мотор и разгоняется до 100 километров в час за 3,2 секунды. Минус машины в дороговизне – цена начинается от 75,7 тысячи долларов.

На третьем месте - Nissan Leaf, имеющий запас хода в 150 километров. Также в список лидеров попали Tesla Model 3 и BMW i3.

Назван топ-5 самых надежных электрокаров 2018 года

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.