Назван топ-5 самых надежных электрокаров 2018 года

Москва, 26 ноября. Эксперты провели исследование и составили перечень наиболее надежных электрокаров 2018 года. Был составлен список лучших электрокаров по версии 2018 года.

Отмечается, что лидером в рейтинге оказался Chevrolet Bolt EV, который, по мнению автолюбителей, демонстрирует надежность во всем, кроме электроники. Специалисты рассказали, что на одном запасе хода машина проезжает до 350 километров, имея максимальную скорость в 146 километров в час.

По данным специалистов CarsWeek, на втором месте оказался Tesla Model S. Модель имеет 700-сильный мотор и разгоняется до 100 километров в час за 3,2 секунды. Минус машины в дороговизне – цена начинается от 75,7 тысячи долларов.

На третьем месте - Nissan Leaf, имеющий запас хода в 150 километров. Также в список лидеров попали Tesla Model 3 и BMW i3.