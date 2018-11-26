Абэ назвал «порочным кругом» новые предложения по Курильским островам

Токио, 26 ноября. Глава японского правительства Синдзо Абэ, выступая в парламенте, не стал комментировать идею передачи стране двух южных Курильских островов в аренду при сохранении суверенитета Российской Федерации.

По словам премьера державы, решить территориальную проблему и подписать мирное соглашение — ключевая позиция правительства, которая не претерпела никаких изменений.

Абэ напомнил, что предметом обсуждения для подписания мирного соглашения является проблема принадлежности четырех островов.

«На базе этого я и в будущем буду вести переговоры с президентом РФ Путиным, чтобы найти решение, приемлемое для обеих сторон», — подчеркнул он.

Кроме того, японский премьер заявил, что не хочет комментировать любые высказывания различных специалистов по данному вопросу, в том числе и прозвучавшее в российской прессе предположение одного из экспертов о том, что российская сторона может передать Японии Хабомаи и Шикотан на правах аренды.

«Я не буду комментировать каждое высказывание ввиду того, что мы продолжаем переговорный процесс», — указал Абэ, назвав любые новые высказывания «порочным кругом».

Как сообщала «Газета.Ru», в Сингапуре 14 сентября прошла встреча на высшем уровне между российским лидером Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ. По окончании встречи японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному соглашению, основываясь на советско-японский декларации 1956 года.