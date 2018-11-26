Новая технология позволит слушать музыку через кожу

Вашингтон, 26 ноября. Компания американского кинопродюсера Мика Эбелинга представила устройство, с помощью которого пользователь сможет слушать музыку через кожу.

Система Music: Not Impossible состоит из двух браслетов и двух полос, которые крепятся на лодыжки, и проходящий по плечам и спине жгут. Прибор взаимодействует со звуковой системой помещения, отправляя соответствующие электрические импульсы к датчикам на коже.

Разработчики отмечают, что кожа человека хуже чем слух определяет частоты в диапазоне от 10 до 1000 ГГц, но хорошо улавливает интенсивность и изменения амплитуды звукового сигнала.

По мнению создателей, их технология поможет людям с плохим слухом. Коммерческий вариант девайса может быть представлен уже в 2019 году.