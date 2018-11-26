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В Госдуме обвинили Порошенко в дестабилизации ситуации в Черном море

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В Госдуме обвинили Порошенко в дестабилизации ситуации в Черном море

Симферополь, 26 ноября. Украинские власти сознательно пошли на дестабилизацию в Черном море, создав опасную провокационную ситуацию, заявил депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет.

Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что украинские корабли «Бердянск», «Никополь», и «Яны Капу» нарушили российскую границу. Они не реагировали на законные требования сопровождающих их российских кораблей, которые требовали немедленно остановиться. Судна ВМС Украины были задержаны.

Как пишет РИА Новости, по словам Шеремета, Киев решил дестабилизировать ситуацию в Черном море, используя военных. Он выразил сожаление, что «поход» не возглавлял сам украинский президент Петр Порошенко. Депутат уточнил, что это было бы «поступком настоящего мужчины».

Политик подчеркнул, что в Киеве привыкли «использовать подневольных людей как разменную монету для достижения своих политических грязных целей», а также провокаций.

В Госдуме обвинили Порошенко в дестабилизации ситуации в Черном море

Автор: Алия Садыкова
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