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Более 1200 авиарейсов отменили из-за снежной бури в США

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Более 1200 авиарейсов отменили из-за снежной бури в США

Вашингтон, 26 ноября. Свыше 1200 авиационных рейсов отменили по причине снежной бури в Соединенных Штатах. Об этом передает агентство Reuters.

По данным издания, из-за стихийного бедствия были перекрыты несколько крупных автомагистралей.

Отмечается, что мощные снегопады и сильный ветер обрушились на Канзас, Айову, Миссури и Небраску. Больше всех от непогоды пострадали Чикаго и Канзас-Сити, пишет KP.ru.

Согласно информации метеорологических служб, 26 ноября снежная буря направится к северо-востоку Америки и затронет Индиану и Мичиган. В некоторых районах, по словам синоптиков, ожидается до 30 сантиметров снега.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», ранее глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз усомнился в феномене глобального потепления из-за надвигающихся на США холодов.

Автор: Андрей Крылов
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